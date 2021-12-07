BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - İlayda Cansu Kara: "Böyle farklı bir galibiyet bekliyorduk"

Zeynep Ülkü Kahya: "Burada olmak gurur verici"

İSTANBUL - Galatasaray ile oynadığı dostluk maçından 7-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın genç oyuncuları İlayda Cansu Kara ve Zeynep Ülkü Kahya, alınan farklı galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Dostluk maçında Galatasaray'ı 7-0 mağlup eden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın genç oyuncuları İlayda Cansu Kara ve Zeynep Ülkü Kahya maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maça iyi başladıklarını söyleyen 16 yaşındaki İlayda Cansu Kara, "Maça iyi hazırlandık ve iyi bir galibiyet aldık. Bunun için mutluyuz. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdik" dedi. Böylesine farklı bir galibiyet beklediklerini de söyleyen İlayda Cansu Kara, lig yarışında kendilerini şampiyonluk konusunda zorlayacak takımların Beşiktaş ve ALG Spor olduğunu ifade etti. Genç futbolcu son olarak Beşiktaş ile de böyle bir maça çıkmak istediklerini ifade etti.

Kahya: "Burada olmak gurur verici"

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Zeynep Ülkü Kahya da önemli bir akşamda sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Kadına şiddete dur demek için bu maçı yaptık. Galibiyetle ayrıldık. Çok güzel bir maç geçirdik bu maçtan önce. Bu maç öncesinde Riva'da kampa girdik" dedi. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcularla herhangi bir konuşmaları olmadığını da söyleyen genç oyuncu, Fenerbahçe'de oynamanın gurur verici olduğunu da ifade ederek "Takımın en küçükleri biziz. Bu yaşta burada olmak gurur verici. Takımda herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Herkes abla kardeş gibi. Birlik beraberlik içindeyiz" ifadelerini kullandı.