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İlayda Budak EBK'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İlayda Budak EBK'da

Elazığ Basketbol Kulübü, Beşiktaş altyapısından yetişen İlayda Budak ile anlaşmaya vardı.

Elazığ Basketbol Kulübü, Beşiktaş altyapısından yetişen İlayda Budak ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Elazığ Basketbol Kulübü (EBK) Beşiktaş alt yapısında forma giyen İlayda Budak'ı kadrosuna kattı. Bölgesel Lig'de birçok kulübün transfer listesinde bulunan ancak tercihini Elazığ Basketbol Spor Kulübünden yana kullanan İlayda Budak, 2 ve 3 numara pozisyonlarında oynuyor. 1.78 boyundaki oyuncu, transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, hedefleri olan bir kulübe geldiğini ve başarılı bir sezon geçireceklerini inandığını söyledi.

İlayda Budak, gençler liginde çeşitli kategorilerde Beşiktaş formasıyla oynadığı basketbolla dikkatleri üzerine çekmişti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: İlayda Budak EBK'da - Haberler Spor
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