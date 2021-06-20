İlayda Alişan aileye girdi

Fox TV ekranlarında bir süre önce final yapan 'Masumiyet' dizisinin genç oyuncuları İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı tam gaz devam ediyor. Dizide aşık bir çifte hayat veren Alişan ve Tütüncü'nün dizi aşkı geçtiğimiz günlerde gerçeğe dönmüştü. Şu sıralar tatilin tadını çıkaran çiftten Tütüncü, kız arkadaşı Alişan'ı ailesi ile tanıştırdığı ortaya çıktı.

Sezona iddialı bir giriş yapan Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Rol aldıkları dizi ile yıldızı parlayan oyuncu çiftin yaşadıkları aşk geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncu İlayda Alişan sosyal medya paylaşımları kendisini ele verdi. Sevgilisi Serkay Tütüncü'nün ailesi pozlarını yayınlayan Alişan'a yavaş yavaş aile giriyor yapıldı.

Rol aldıkları Masumiyet dizisinin setinde tanışan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüştü. Sık sık adları aşk dedikodularına karışan ikili, yaşadığı ilişkiyi yalanlasalar da geçtiğimiz haftalarda el ele görüntülenmesiyle yakayı ele vermişlerdi. Dizinin final yapmasının ardından yaşadıkları ilişki ile magazin gündeminde düşmeyen çift, şu sıralar Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor.

Tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ikiliden güzel oyuncu İlayda Alişan, son paylaşımıyla dikkat çekti. Yayınladığı fotoğrafta Serkay Tütüncü'nün ailesi ile samimi poz veren Alişan'ın aileye girdiği konuşulmaya başlandı. Kısa sürede sevgilisinin ailesi ile tanışan Alişan'ın bu pozları paylaşması ise takipçilerinin diline düşmekten kurtaramadı.

Kaynak: Snob Magazin