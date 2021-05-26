İlayda Alişan'dan aşk iddialarına yanıt
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İlayda Alişan'dan aşk iddialarına yanıt

İlayda Alişan'dan aşk iddialarına yanıt
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemin parlayan yıldızlarından İlayda Alişan, Halit Özgür Sarı ve Serkay Tütüncü'yle çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu. İşte güzel oyuncunun açıklamaları...

Snob Magazin'in haberine göre; Önceki gün City's Nişantaş'nda görüntülenen İlayda Alişan, son dönemde hakkında çıkan aşk iddialarına ilk kez cevap verdi.

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Oyuncunun geçtiğimiz aylarda adı ilk olarak bir dönem 'Şampiyon' dizindeki partneri Halit Özgür Sarı'yla anılmıştı.

Son olarak 'Masumiyet' dizisindeki partneri Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddia edilen Alişan, "Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Yazılanlar hem ailemi hem de beni yıpratıyor. Çıkan haberler doğru değil. Kariyerime odaklandığım bu dönemde mesleğim dışında herhangi bir konuyla gündeme gelmek istemem." dedi.

İlayda Alişan'ın sade giyim tarzı ve makyajsız oluşu dikkat çekti.

İlayda Alişan, "Masumiyet dizisinde zorluk derecesi yüksek sahnelerde dublör kullandınız mı?" sorusuna "Tabii ki. Can güvenliğimin tehlikeye gireceği sahnelerde dublör kullanıyorum. Masumiyet'in ilk bölümünde de kullandım. Arabadan atılma sahnesinde dublör kullanıldı" yanıtını verdi.

İlayda Alişan'dan aşk iddialarına yanıt
İlayda Alişan'dan aşk iddialarına yanıt
İlayda Alişan'dan aşk iddialarına yanıt

Kaynak: Snob Magazin

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