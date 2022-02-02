İlanat-ı Fenni / Modern Reklamcılık - Haberler
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İlanat-ı Fenni / Modern Reklamcılık

Haberler.com, Ezgi Kaya -
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Türkiye'de reklamın gelişim seyrinde temel bir basamak İlanat-ı Fenni; Türkiye'nin ilk reklam kitabı. Reklam derslerinde okutulmuş ilk kitap. Modern reklamcılığın gelişim hikayesi için ilk kaynak.

Reklamı ve reklamın hikayesini İlanat-ı Fenni'den izlemek, hem dönemin iktisadi ve ticari hayatını gözlemlemek hem reklama farklı ve öğretici bir pencereden bakmak demektir. İlanat-ı Fenni, bugüne nasıl gelindiğini anlamak ve reklam tarihiyle ilgili ihtisas çalışmaları yapmak için de son derece değerli bir eser.

İlanat-ı Fenni/ Modern Reklamcılık

İlanat-ı Fenni'yi oluşturan bölümlere bakıldığında, reklam ile ilgili bir dizi temel bilginin sanki bugün yazılmış gibi taze olduğu görülecektir.

İlanat-ı Fenni, reklam konusunda bilgi edinmek, dönemin dil zevkine tanıklık etmek isteyenler için bulunmaz bir başvuru kitabı.

İlanat-ı Fenni, kısacası, reklamda dünden bugüne yaşanan değişim/dönüşümün izini sürmek ve atılmış adımlardan istifade etmek isteyenler için vazgeçilmez bir temel eser.

Kategori: İletişim Bilim

Sayfa: 238

ISBN: 978-605-196-715-8

Boyut: 13,5x21.5

Kağıt: 2. Hamur

Yazar: Abdi Tevfik (Yazar)

Hazırlayan: Mete Çamdereli

Ezgi Kaya
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