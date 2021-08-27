İlahiyatçılar: Aşı Olmak Dini Bir Sorumluluktur

Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olduğu tüm bilim çevrelerince kabul edilen, ölüm vakalarını yüzde 90'ın üzerinde önlediği artık kesinleşen aşı konusunda Şanlıurfalılara çağrı yapan ilahiyatçılar, aşı olmanın dinen de büyük bir sorumluluk olduğunu söylediler.

Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olduğu tüm bilim çevrelerince kabul edilen, ölüm vakalarını yüzde 90'ın üzerinde önlediği artık kesinleşen aşı konusunda Şanlıurfalılara çağrı yapan ilahiyatçılar, aşı olmanın dinen de büyük bir sorumluluk olduğunu söylediler.

Yayınladıkları videolarla aşı olmanın toplumsal ve dini bir sorumluluk olduğunu açıklayan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Gökçe, salgın hastalıklara karşı tedbir almanın ve tedavi olmanın hem insani hem de dini bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, tüm Şanlıurfalıları bir an önce aşılarını yapmaya davet ettiler.

Aşı sorumluluğunun manevi boyutu da olduğuna değinen ilahiyatçılar, bilim adamlarının uyarılarına kulak verilmesini, aşı olmayanların bu salgının yayılmasına neden olarak birinin ölümüne sebep olmasının çok ağır bir vebal olduğunu söylediler.

Kaynak: Habermetre