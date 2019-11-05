İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, Hazreti Muhammed'in aile hayatını anlattı

İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, Hazreti Muhammed'in aile hayatını anlattı

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, Pozantı ilçesinde düzenlenen konferansta, Hazreti Muhammed'in aile hayatını anlattı.

05.11.2019 11:18
İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, Hazreti Muhammed'in aile hayatını anlattı

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, Pozantı ilçesinde düzenlenen konferansta, Hazreti Muhammed'in aile hayatını anlattı.


Döngeloğlu, Pozantı Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Hazreti Muhammed'in aile hayatı, zorlu geçen çocukluk dönemi ve ilk evliliğini nasıl yaptığına ilişkin konferans verdi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle bu programı düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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