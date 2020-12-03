İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk kimdir? Mustafa Öztürk hayatı ve biyografisi! Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli?

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa eden İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk kimdir? Mustafa Öztürk hayatı ve biyografisi! Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?

Mustafa Öztürk, 1955 yılında Reşadiye'de doğdu. İlkokulu Karacaören'de bitirdi. Ortaöğretimini Niksar'da tamamlamasının ardından Tokat Öğretmen Okulu'na kaydını yaptırdı. 1972 yılında mezun olduktan sonra 9 (Dokuz) yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

Öztürk, 1981 yılında öğretmenlikten istifa etti ve serbest çalışmaya başladı. Hereke tipi halı alım-satımı ve hayvancılık ticareti ile uğraştı.

1983 yılında Niksar'da Anavatan Partisi'nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Öztürk, 1984 yılı mahalli idareler seçimlerinde Niksar'dan İl Genel Meclisi Üyeliği'ne seçilerek hizmetlerine devam etti.

Anavatan Partisi'nin 12 (oniki) yıl Niksar İlçe Başkanılığı'nı yaptı. 2009 yılı Mart ayında yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Başçiftlik Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçilerek görevine başladı. Mustafa Öztürk evli ve 4 (dört) çocuk babasıdır.

Mustafa Öztürk, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Tokat Başçiftlik Belediye Başkan Adayı oldu.Mustafa Öztürk haberleri için tıklayın

Görüşleri ve aldığı eleştiriler

İlahiyatçı Mustafa Öztürk, Kur'an'ın evrenselliği/tarihselliği konusunu tartışmaya açarak tarihselci bakış açısını ortaya atmıştır. Tarihselci görüşü savunan Fazlur Rahman Malik'in öğrencisi Ömer Özsoy'a benzer bir yaklaşımı vardır.[13] Kur'an'da yer alan hükümlerin yer, zaman ve muhataplarından bağımsız olarak olarak değerlendirilmesine karşı çıkmaktadır. Kur'an'dan başka dinî kaynak kabul etmemeye karşıdır. Kur'an'da yaratılışı anlatan âyetlerin 'bilgilendirici' değil, Allah'ın kudretini vurgulayıcı nitelikte olduğunu söyler. Geleneksel dinî görüşlerden farklı bir bakış açısı vardır.Din anlayışı kapsayıcı yorum denilen doğru inanç olarak görülen inanca bağlı olmayanların da kurtuluşa erebileceği çerçevesindedir.

Sünnet

Öztürk, Kur'an'dan başka dinî kaynak kabul etmemeyi eleştirerek, Peygamber'in (evden çıkmak gibi işler için) âyet gelmesini beklemeden karar verdiğini, Kur'an'ın sünnetin arkasından gelip onu onayladığını veya yanlış yere gittiğinde uyararak düzelttiğini iddia eder.

Kur'an ve bilim

Öztürk, Batı taklidi olarak değerlendirdiği Kur'an'da bilimsel mucize aramaya karşıdır. Bâzı ayetlerde bilimsel mucize olduğu iddialarını reddeder: Enbiya Suresi 30. ayeti kuraklık, Neml Suresi 88. ayeti de Kıyamet hakkındadır. Kur'an'ın evrenin, insanın ve diğer canlıların oluşumu hakkında bilgi vermediğini iddia etmekte, hem "Kur'an'da evrim yok", hem de "Kur'an evrimi bildirmiştir" görüşlerine karşı çıkarak ilgili âyetlerin yeniden dirilmeye işaret ettiğini belirtmektedir.

Allah nerededir?

Öztürk, Ahmed bin Hanbel'in "Allah her yerde diyen zındıktır, kâfirdir. Tövbeye davet edilmelidir. Tövbe etmezse öldürülmelidir" sözlerini alarak ilk dönemde Allah'ın gökte olduğuna inanıldığını, ama sonraki asırlarda yaşayan müfessir Fahreddin er-Râzî'nin "Allah'a mekân izafe edilemez. O, her yerde hâzır ve nâzırdır" dediğini söyler ve böylece Ehl-i Sünnet âlimlerinin 'Allah nerededir?' konusunda bile zaman içinde farklı görüşe sahip olabildiğini çıkarsar.

Zeyd-Zeynep meselesi

İslâm peygamberi Muhammed'in evlatlığıyla evli olan Zeynep bint Cahş ile evlenmesi konusundaki tartışmalar ona göre ahlâkın göreceliliği hakkında bir örnektir. Ahzâb Sûresi 37. âyetinin Taberî tefsirinde evliliğin etkilenmeye bağlanmasını ve Türk kökenli İmam Mâturîdî'nin Arap kökenli Tâberî'yi kınamasını nakleder ve bir âlimin "bal gibi de olmuş", diğerinin "olamaz, ahlâksızlık" demesini Arap ve Türk kültürlerindeki farklılığa bağlar.

Çocuk yaşta evlenme

Öztürk, çocuk yaşta evlenmeye karşı Aişe'nin ve sahabîlerden yaklaşık 60 kişinin erken yaşta evlenmesi gibi örneklerle bunun gelenekte olduğunu söyler. Talâk Sûresi'nin 4. âyetindeki "henüz âdet görmemiş olanların bekleme süresi üç aydır" ifadesinin modern çağa kadar "bir hastalıktan dolayı âdet göremeyenler" değil, "henüz ergenliğe girmeden dul kalanlar" olarak anlaşıldığını söyler. Çocuk yaşta evlenmeyi evrensel yasa olarak değil, dönemin Arap örfüne dayalı olarak görülmesi önleyecektir.

Cemaatler

Köşe yazarlığı da yapan Öztürk, masum imam olarak görüldüğü eleştirisini getirdiği Fethullah Gülen'in lideri olduğu cemaat için haşhaşi benzetmesini yapan ilk kişi olmuş ve ilahiyat fakültelerinde başta FETÖ olmak üzere dinî referanslı cemaatlerin etkinliğini eleştirmiştir. IŞİD gibi İslâm referanslı terörün arkasındaki ideolojiyi de eleştirmiştir. FETÖ araştırması yapan TBMM Darbe Komisyonu'na bilgi verirken diğer cemaatlerin oluşturabileceği tehlikeye dikkat çekmiştir.

Kitapları

Kur'an Dili ve Retoriği, Kitâbiyât Yay., Ankara 2002.

Kur'an ve Aşırı Yorum, (Doktora Tezi), Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2003.

Kur'an'ı Kendi Tarihinde Okumak, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.

Kur'an'ın Mutezilî Yorumu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.

Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2005.

Kıssaların Dili, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2006.

Kur'an ve Tefsir Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.

Meal Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.

Tefsirde Ehl-i Sünnet & Şia Polemikleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2009.

Kur'an, Tefsir ve Usul üzerine -Problemler, Tespitler, Teklifler-, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011.

Kur'an-ı Kerim Meali,Düşün Yayınları, İstanbul 2011.

Cumhuriyet Türkiye'sinde Meal ve Tefsirin Serencamı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012.

Cahiliyeden İslâmiyet'e Kadın, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012.

Osmanlı Tefsir Mirası, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012.

Çağdaş İslâm Düşüncesi ve Kur'ancılık, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013.

Tefsirin Hâlleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013.

Söyleşiler, Polemikler, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2014.

Kur'an ve Yaratılış, Kuramer/ Kur'an Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul 2015.

Kur'an, Vahiy, Nüzûl, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016.

Kur'an Kıssalarının Mahiyeti, Kuramer/ Kur'an Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul 2016.

Kur'an Tarihi (Hadiye Ünsal ile birlikte), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016.

Din Sermayesinden İktidar Devşirmek: FETÖ, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2017.

Kur'an ve Tarihsellik Üzerine, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2018.

İlahi Hitabın Tefsiri 1, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2018.

Siyaset, İtikad, Din, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019.

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019.

İlahi Hitabın Tefsiri 2, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2020.