İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi

Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi'nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA