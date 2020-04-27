İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının, kurum olarak ilgili kanunda, "İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde tarif edilen bir göreve sahip olduğu hatırlatıldı.

"Cumhuriyet'in köklü ve sembol kurumuna ve başkanına karşı amansız bir saldırıya geçilmesi manidardır"

Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam'ın, yaratılış kanunlarını, insan fıtratını, kutsal aile hayatını ve evrensel ahlak ilkelerini esas alan yasaklarına ilişkin açıklamalarını topluma sunmasının asli görevi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla tartışma konusu edilen hutbede dile getirilen görüş ve kanaatler bizatihi İslam'ın hükmüdür. Başkanlığın bu vazifesini yerine getirme çabasını nefret söylemi olarak algılamak ve buradan hareketle toplumda bir gerilime yol açmak, dini duygu ve düşünceyi tahfif edici tutum ve davranışlar içerisinde olmak asla kabul edilemez. Milletçe insanlık tarihinin en büyük musibeti ile karşı karşıya kaldığımız bu zor zamanlarda, evlerimizde mahsur kaldığımız bu mübarek ramazan ikliminde, birlik ve beraberliği konuşmamız gereken şu dönemlerde, Cumhuriyet'in köklü ve sembol kurumuna ve başkanına karşı amansız bir saldırıya geçilmesi manidardır.

Bu itibarla, ülkemizde bulunan İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları olarak Diyanet İşleri Başkanımızın görev alanına giren bir konuda, yüce dinimizin temel ilkelerinden yola çıkarak yaptığı açıklamaları sonuna kadar destekliyor, başlatılan bu mesnetsiz tartışmaya son verilmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA