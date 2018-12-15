İlahiyat Fakültesinde Yemen Konferansı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için 'Yemen'e Sessiz Kalma' adıyla başlatılan kampanya hakkında konferans düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü ve Renkli Düşünceler Kulübü öğrencileri tarafından, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven de katıldı.

Güven, kampanyayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hepinizin bildiği üzere İslam Coğrafyası uzun zamandır kanayan yara olarak karşımızda duruyor. Bu bağlamda 6 yıldır Suriye'de devam eden sıkıntıların hepsini biliyorsunuz. Kayserimizde şu anda 70 bin'in üzerinde Suriyeli muhacir kardeşlerimiz var. Türkiye genelinde ise bu sayı 3 buçuk milyondur. Biz Kayseri İl Müftülüğü olarak 3 yıldır Suriye'ye Yardım kampanyasında Türkiye'deki iller içerisinde en güçlü desteği veriyoruz. Geçen ay itibariyle her ay gönderdiğimiz yardım tırlarının sayısı 466'ya ulaştı. Özellikle Yemen konusunda duyarlılığımızı artırabilmek için Türkiye Diyanet Vakfı'mız bir kampanya başlattı. Geçen hafta Cuma günü bütün camilerimizden yardım toplandı. Namaz sonrasında Müftülüğümüze bireysel olarak gelip yardım edenler oldu. Biz bu yardımları daha da sistemli hale getirmek istiyoruz. Sadece kendi ülkemizin sorunlarına değil, İslam Dünyasının neresinde bir sorun varsa oradaki Müslümanlara karşı duyarlı olacak bir gençliğin yetişmesi önemlidir. Ben bu yapılan yardım kampanyasının sadece ve sadece Yemenli muhtaç kardeşlerimize fayda saylayacağını düşünmüyorum. Onlara tabi ki yardım yapacağız. Ama aynı zamanda infak duygusunu bizlerde yerleştirmesi açısından ve kanayan bir coğrafya olan Yemen'deki kardeşlerimizi düşünme açısından da biz kendi kendimizi yetiştirmiş olacağız. Aslında Rabbimize karşı kulluk görevimizden birisi olan muhtaç olanlara yardım etme duygusunu gerçekleştirmiş olacağız. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" Hadis-i Şerif'i şiarınca bir şeyler yapacağız. Bunun için dekanlığımızın da katkılarıyla gördüğünüz gibi yardım sandıkları konuldu. Böyle bir yardım kampanyasına birlikte katılabilmenin önemli olduğu kanaatindeyim. Ayrıca sadece burada değil, bulunduğunuz yurtlarda ve evlerde aynı şekilde katkı sağlar da böylesine güçlü bir destek verecek olursak Kayseri'nin hayırseverliğine bir katkıda daha bulunmuş oluruz. Güçlü katkılarınızı bekliyorum."

Güven'in konuşmasının ardından Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 'Yemen'e Sessiz Kalma' adıyla başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan sinevizyon izlendi. - KAYSERİ