İlahiyat Fakültesi vefat eden öğretmen ve öğrencilerini andı

20.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:09

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mezun olduktan sonra vefat eden öğrenci ve öğretmenleri andı.



Her sene düzenli olarak aralık ayının 3. haftası düzenlenen anlamlı 'vefa günü' İlahiyat Fakültesi'nde düzenlendi. Cuma namazını kılan vatandaşlara lokma ve tatlı dağıtıldı. Vefat eden öğrenci ile öğretmenler için Kuran-ı Kerim ve mevlit okundu.



Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Doktor Bilal Kemikli, "Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi köklü fakültelerimizden birisidir. Fakültemiz geçtiğimiz yıldan itibaren her yıl aralık ayının 3. cumasını vefa günü olarak ilan etti. Bu vefa günü ilahiyat fakültesinin öğrencileri, hizmetler, memurları, öğretim üyelerinin ailelerinden vefat edenler olmuş olabilir. İlahiyat Fakültesine destek veren Bursa İlahiyat Vakfının mütevelli heyet üyelerinden vakıf gönüllülerinden vefat edenler olabilir onları hatırlamak onların yakınlarını hatırlamak için hatm-i şerifler okunuyor. Bu sene bunu fakültemizin camisinde gerçekleştiriyoruz. Hem geçmişimizi hatırlamak, hem de onlara karşı vefamızı göstermek istiyoruz" dedi.



Vefat eden öğretmenlerini ve arkadaşların anmak için lokma dağıtımında bulunan Süheyla Orhan ise, "Bize eğitim veren rahmetli olmuş öğretmenlerimiz, zamanında burada okumuş ve hayatını kaybetmiş arkadaşlarımız adına düzenlenen bir vefa günü. Onlar için camimizde Kuran-ı Kerim, mevlit okundu. Hemen arkasından ise cuma saati çıkışında da lokmalarımızı ikram ettik" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA