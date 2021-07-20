İLAHİYAT FAKÜLTESİ TANITIM SAYFASI
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ TANITIM SAYFASI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TANITIM SAYFASI
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Arapça hazırlık programını başarı ile tamamlayan ilk 10 öğrencimizi Ürdün'e dil eğitimine göndermekteyiz.

Arapça hazırlık programını başarı ile tamamlayan ilk 10 öğrencimizi Ürdün'e dil eğitimine göndermekteyiz. Üniversite giriş sınav puanına göre Fakültemizi tercih eden ilk 10 öğrencimize leptop hediye etmekteyiz. Fakültemiz öğrencilerine yönelik barınma ve burs imkanları sağlanmaktadır. Fakültemiz yaz aylarında öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için Arapça İhtisas kursları verilmektedir. * Fakültemiz ile ilgili sorularınız için sserinakn@pau. edu. tr ve rtasdemir@pau. edu. tr adresine e-mail atarak, 0258 296 4446-4447 numaralı telefonları arayarak ya da bizzat fakültemize gelerek bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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