İlahiyat Fakültesi Ders Halkaları Devam Ediyor 17-03-2021
İlahiyat Fakültemiz hocaları tarafından gönüllülük esaslı olarak, öğrencilere yönelik düzenlenen ilmi ders halkaları 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kaldığı yerden devam etmektedir.
İlahiyat Fakültemiz hocaları tarafından gönüllülük esaslı olarak, öğrencilere yönelik düzenlenen ilmi ders halkaları 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kaldığı yerden devam etmektedir.
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Kaynak: Habermetre