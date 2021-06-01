İlahiyat Fakültesi Ders Halkaları Devam Ediyor 17-03-2021
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İlahiyat Fakültesi Ders Halkaları Devam Ediyor 17-03-2021

İlahiyat Fakültesi Ders Halkaları Devam Ediyor 17-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

İlahiyat Fakültemiz hocaları tarafından gönüllülük esaslı olarak, öğrencilere yönelik düzenlenen ilmi ders halkaları 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kaldığı yerden devam etmektedir.

İlahiyat Fakültemiz hocaları tarafından gönüllülük esaslı olarak, öğrencilere yönelik düzenlenen ilmi ders halkaları 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kaldığı yerden devam etmektedir.

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Kaynak: Habermetre

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İlahiyat Fakültesi Ders Halkaları Devam Ediyor 17-03-2021 - Haberler
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