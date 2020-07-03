İLADER'den Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası İlim Adamları Derneği (İLADER), Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi için imza kampanyası başlattı.

İlim Adamları Derneği (İLADER), Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi için imza kampanyası başlattı.

Fatih Camisi önünde stant kuran dernek yetkilileri, vatandaşlardan Ayasofya'nın ibadete açılması için imza istedi.

Burada basın açıklaması yapan İLADER Genel Başkanı Muhammet Kırışgiloğlu, aynı imza kampanyasının internet ortamında da devam ettiğini, sadece bugün için 09.00-17.00 saatleri arasında Fatih Camisi önünde imza toplayacaklarını söyledi.

Kırışgiloğlu, Müslümanlar olarak Ayasofya'da namaz kılmanın hakları olduğunu vurgulayarak, "Fatih Camisi önünde toplanan imzalar ve internet ortamında verilen destek, 6 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacaktır." dedi.

Kaynak: AA