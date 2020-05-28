İlaçtan zehirlenen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
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İlaçtan zehirlenen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle içtiği ilaçlardan zehirlenen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

İlaçtan zehirlenen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
28.05.2020 22:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:07

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle içtiği ilaçlardan zehirlenen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Yazıhisar köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Nermin Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan içti. Bir süre sonra rahatsızlanan Nermin Yılmaz, yakınları tarafından Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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