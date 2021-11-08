İlaçta "Sabit Kur" Sıkıntısı Büyüyecek mi?

ANKARA (DailyMotion.com) - Türk Eczacıları Birliği ve birliğe bağlı Ankara Eczacı Odası, başkent dahil olmak üzere Türkiye genelinde döviz kuru artışı nedeniyle en az 645 ilaçta sıkıntı yaşandığını açıklayarak, Sağlık Bakanlığı'ndan acilen "ilaç yokluğu uyarı sistemi" oluşturmasını istedi

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