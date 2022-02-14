İlaçlara zam ne zaman gelecek 2022? İlaçlara ne kadar zam gelecek? İşte ilaç zammı detayları!

İlaçlara ne kadar zam gelecek? Türk Eczacıları Birliği'nden Fiyat Değerlendirme Toplantısı sonrası yapılan açıklamada ilaçlara zam geldiği bilgisi gündem konusu oldu. Vatandaşlar İlaçlara zam ne zaman gelecek 2022? İlaçlara ne kadar zam geldi? İlaçlara zam mı geldi? sorularına yanıt arıyor. İşte ilaç zammı detayları...

İLAÇLARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Türk Eczacıları Birliği'nin Fiyat Değerlendirme Komisyonu Toplantısı sonrası konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekildedir:

14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda;

1-Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 4,5786 TL'den 6,2925 TL'ye artırılmıştır.

2-Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

3-Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması,

4-Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması ,

kararları alınmıştır.

Önemle duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ NEDİR?

Türk Eczacıları Birliği, merkezi Ankara'da olan bir sivil toplum kuruluşudur. Kısa adı TEB olan Türk Eczacıları Birliği, 25 Ocak 1956 tarihinde bir grup eczacı tarafından oluşturulmuş mesleki bir örgüttür.

Amacı:

Eczacıların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, eczacılığın genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak; eczacıların birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla "kamu kurumu" niteliğinde tüzel kişilik taşıyan TEB, amacı doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirmektedir.

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