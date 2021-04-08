İlaçlamaya "arı" ayarı
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İlaçlamaya "arı" ayarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlaçlamaya 'arı' ayarı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde arıların tarım ilaçlarından ölmemesi için zeytin ve incir üreticileri uyarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde arıların tarım ilaçlarından ölmemesi için zeytin ve incir üreticileri uyarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıların ve arcılığın etkilenmemesi için çiftçilere ikazda bulundu. Tarım Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya kırsalında yaklaşık 5500 arılı kovan bulunduğuna dikkat çekerek, "Arılar bal üretimi yanında tarımda tozlaşmada da büyük rol oynamaktadır. Zirai mücadelede öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik mücadele, alternatif mücadele yöntemleri tavsiye edilmekte; en son çare olarak kimyasal mücadele yapılmaktadır. İlçemizde zirai ilaçlama esnasında arılar zehirlenme riski taşımaktadır. İlaçlama öncesinde muhtarlıklar veya arı üreticileri en az bir hafta önce haberdar edilmelidir. İlaçlamaların akşam üzeri veya sabah erken saatlerde arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılması gerekmektedir. İlaçların seçimi, etiket bilgilerine uygun olarak doğru zamanda ve uygun makine ile dozunda kullanılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye ve koruyucu güvenlik tedbirlerine uyulması önem arz etmektedir" dedi.

Karadağ, arıcılara ve çiftçilere ayrıca sosyal medyadan bilgilendirme yapıldığı bilgisini verdi. - BURSA

İlaçlamaya 'arı' ayarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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