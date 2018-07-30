İlaçlama Yapan Kişi Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

İlaçlama Yapan Kişi Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde Çeltik tarlasına zirai ilaç yaparken zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

İlaçlama Yapan Kişi Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde Çeltik tarlasına zirai ilaç yaparken zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeltik tarlasında sırtındaki ilaç makinesiyle ilaçlama yaparken birden fenalaşarak yere düşen Tevrat Şimşek'in (48) yanında bulunan ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Tevrat Şimşek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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