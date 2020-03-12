İLAÇLAMA ŞİRKETLERİNDE KORONAVİRÜS MESAİSİ Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler artırıldı.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Okullar, iş yerleri, restoranlar ilaçlama firmalarını dezenfeksiyon için aramaya başladı. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından kişisel hijyen önlemlerinin yanı sıra toplu halde bulunulan yerler için de önlemler arttı. İlaçlama şirketlerine ise talep arttı.

Özellikle okullar, iş yerleri ve restoranlardan dezenfeksiyon için talebin arttığını belirten ilaçlama firması sahibi Cevdet Gümüş , 'Yaklaşık bir haftadır talep artışı yaşanıyor. Özellikle insanların toplu olarak bulunduğu iş yerlerinden talep var. Genelde okullar, büyük iş yerleri arıyor. Ancak bunun haricinde dans okulları, oteller, lokantalar da aramaya başladı. Biz önlem amaçlı dezenfektan yapıyoruz. Ancak kullanılacak dezenfektanlar önemlidir. İnsanların bilinçli olması gerekir. Merdiven altı firmalara güvenmemeleri gerekir. İlaçlama firmalarının mutlaka ruhsatlı olması gerekir. Sonuçta bir kimyasaldır. Okullarda, hastanelerde, okullarda, toplu alanlarda, iş yerlerinde bu uygulamaları her gün yapıyoruz dedi.Ataşehir'de bir okula dezenfeksiyon için gelen Gümüş, evlerde ya da bireysel olarak yapılan temizliğin dezenfeksiyon işlemi olmadığını ifade ederek, 'Bizim yaptığımız işlem dezenfektan işlemi. Temizlik tam bir dezenfekte değildir. Tozları alabilirsiniz fakat bakteriler ve virüsler yaşamaya devam eder. Dezenfeksiyonla bakteri ve virüsleri yok edersiniz. Buharlı ULV makinası ile tüm yüzeylere gelecek şekilde dezenfeksiyon yapılıyor diye konuştu,

Seraç Demir isimli bir veli ise okulda yapılan dezenfeksiyon işleminden memnun kaldığını belirterek, Tüm okullarda olması gerektiğini düşünüyorum. Ağız yoluyla bulaştığını ve yüzeylerde birkaç saat kaldığını biliyorum. O yüzden dezenfeksiyon çok önemli. Diğer okullara da örnek olmasını diliyorum. Evlerde temizlik yapılabiliyor ama okullar geniş alanlarla buralarda profesyonel şekilde yapılması gerekiyor diye konuştu.

- Uçanistanbul

Kaynak: DHA