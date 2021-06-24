İlaçlama seferberliği
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İlaçlama seferberliği

İlaçlama seferberliği
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama ekipleri, vatandaşlar yaz aylarını rahat geçirmeleri için şehrin tamamında sivrisinek ve haşerelerin larvalara noktalarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Uygulamalar yapıldı

Yaz aylarının başlaması ile birlikte çalışmalarına ara vermeden devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı ekipleri, 4 araç, 3 ULV makinesi, 1 Mist Blower ilaçlama cihazı ve 15 personel ile sezonu sorunsuz geçmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yılın ilk altı ay içerisinde rögar ve mazgallarda 4 bin 800 sıcak sisleme çalışması gerçekleştiren ekipler, sivri sinek üreme ve barınma alanlarında 2 bin 800 larva uygulaması yaptı. Ayrıca yine sinek üreme ve barınma alanlarında 3 bin 250 karasinek larvalarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Müdahale edildi

Vatandaşlarımızın şikayet ve talepleri doğrultusunda metruk yapılarda kemirgen ve çeşitli zararlı hayvanlara da müdahale eden Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 375 kemirgen uygulaması yaptı. Yine havaların ısınması ile birlikte kene mücadelesine de başlayan ekipler, şehrimizde bulunan park ve bahçelerde kene ilacı ile müdahalelerde bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 28 Mahallenin tamamında haftada 2 kez akşam ve sabah saatlerinde ULV uygulaması gerçekleştiriyor.

Kaynak: Bültenler

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