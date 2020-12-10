İlaçlama ekipleri haşereyle mücadeleye devam ediyor
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İlaçlama ekipleri haşereyle mücadeleye devam ediyor

10.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:52
İlaçlama ekipleri haşereyle mücadeleye devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif noktalarında haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif noktalarında haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Haşereyle mücadelenin ergin çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini dile getiren yetkililer, ergin çalışmaları kapsamında şikayet konusu olan bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Vatandaşlar ise gösterilen hassasiyetten dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

İlaçlama ekipleri haşereyle mücadeleye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:55:05. #1.15#
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