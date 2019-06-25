İlaçlama Ekipleri Durmak Bilmiyor

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesinde de vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi amacıyla larvasit, açık alan, yeşil alan, çöp konteynerleri ve gübrelik alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların açık mekânlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve haşerelerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için il genelinde ilaçlama çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler özel araçlarla Akhisar ilçesinde de periyodik olarak larvasit, açık alan, yeşil alan, çöp konteynerleri, gübrelik alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarıBüyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Tahsin Arslan da yakından takip etti. Yaz mevsiminin daha rahat ve hijyenik bir ortamda geçmesi amacıyla yürütülen çalışmaların etkin bir şekilde devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç," Vatandaşlarımızın sağlığı açısından öneme sahip olan ilaçlama çalışmaları, ekiplerimizin yoğun gayreti ile devam etmektedir. Haşerelerin üremesini önlemek amacıyla vatandaşlarımıza da görev düşmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızdan da, bahçelerinde bulunan bidon, kova, kullanılmayan eski eşyalar, araç lastikleri gibi, su birikimine sebep olabilecek ortamların üstünü kapatmaları ve böylelikle sivrisinek oluşumunu engellemeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler