İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

Hemşehrilerimizin rahat bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekiplerimiz, zararlı popülasyonun önüne geçerken hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyor.

Hemşehrilerimizin rahat bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekiplerimiz, zararlı popülasyonun önüne geçerken hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlarla gerçekleştirilen vektörle mücadele çalışmaları; rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar gibi sinek ve larva üremesine müsait olan alanlarda yapılıyor.

Çevre ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren vektörle mücadele programını diğer canlılara ve ekolojik sisteme zarar vermeden bilimsel yöntemlerle sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, istenmeyen canlıların kontrolünü sağlarken, sinek ve haşerelerin taşıdıkları bakterilerin sebep olabileceği tifüs ve sıtma gibi olası hastalıkların da önüne geçiyor.

Kaynak: Habermetre