İlaçlama Çalışmaları Sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

İlaçlama Çalışmaları Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Hemşehrilerimizin rahat bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekiplerimiz, zararlı popülasyonun önüne geçerken hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyor.

Hemşehrilerimizin rahat bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekiplerimiz, zararlı popülasyonun önüne geçerken hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlarla gerçekleştirilen vektörle mücadele çalışmaları; rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar gibi sinek ve larva üremesine müsait olan alanlarda yapılıyor.

Çevre ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren vektörle mücadele programını diğer canlılara ve ekolojik sisteme zarar vermeden bilimsel yöntemlerle sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, istenmeyen canlıların kontrolünü sağlarken, sinek ve haşerelerin taşıdıkları bakterilerin sebep olabileceği tifüs ve sıtma gibi olası hastalıkların da önüne geçiyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kibariye Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Gervinho Mustafa Er Mesut Özil Ozan Tufan Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İlaçlama Çalışmaları Sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:47:10. #1.16#

title