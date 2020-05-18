İlaçlama çalışmaları sürüyor
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İlaçlama çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını ve uçkan (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor.

İlaçlama çalışmaları sürüyor
18.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:47

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını ve uçkan (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin halk sağlığına yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bu kapsamda larvasit çalışmalarını ve uçkan (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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