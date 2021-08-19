İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Arnavutköy Belediyesi ilçenin tamamında sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Arnavutköy Belediyesi ilçenin tamamında sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Arnavutköy Belediyesi yaz aylarında artan sineklere karşı kurduğu ekiplerle, ilçenin tamamında ilaçlama çalışması yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan ilaçlama ekipleri, cadde, sokak, dere yatakları ve bataklık bölgelerde haftanın yedi günü ilaçlama çalışmasını sürdürecek.

Her gün saat 14. 00'da 4 araç ile ilaçlama çalışmasına başlayacak ekipler, akşam saat 22. 00'a kadar günlük belirlenen lokasyonlarda, çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Habermetre