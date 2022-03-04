İlaçla intihara teşebbüs vakası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlaçla intihara teşebbüs vakası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İlaçla intihara teşebbüs vakası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde intihara teşebbüs eden kişi hastanelik oldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde intihara teşebbüs eden kişi hastanelik oldu.

Olay, akşam saat 21.55 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde bir miktar ilaç içen G.T. adlı kadın, ilaç zehirlenmesi gerekçesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan G.T., ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

G.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, intihara teşebbüs gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tekirdağ, İlaç, 112, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title