İlacı fazla içince zehirlenip hastanelik oldu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın, kullandığı ilaçlardan fazla miktarda içince zehirlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın, kullandığı ilaçlardan fazla miktarda içince zehirlendi.

İddiaya göre, 39 yaşındaki S.A. antidepresyon ilaçlarından yanlışlıkla 3 tane içince zehirlendiğini fark edip arkadaşına haber verdi. Arkadaşı tarafından yakındaki 1 Nolu Sağlık Ocağına getirilen kadın, ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesi bulunmazken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA