İlaç yolsuzluğunu ortaya çıkartan tanık hakim karşısına çıktı

Kayseri'de şikayeti ile milyonluk ilaç yolsuzluğunu ortaya çıkaran C.B., tutuklu sanıklardan eczacı E.A.'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı açtığı davada tanık olarak yaşadıklarını anlattı.

Kanser hastalarının kimlik bilgileri kullanılarak milyonlarca liralık sahte reçete düzenlediğini iddiasıyla başlatılan süreç, 4'ü tutuklu 12 sanığın yargılanmasının yolunu açtı. Şikayeti ile söz konusu davanın başlamasını sağlayan C.B., tutuklu sanıklardan E.A.'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) karşı açtığı davada tanık olarak hakim karşısına çıktı. Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen C.B., kanser teşhisi almasının ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof. Dr. A.Ü.'nün hastası olarak tedavisinin başladığı, A.Ü.'nün kendisine akıllı hap önerdiğini ve 'bu haplar çok pahalı, devlet baba ödemiyor. Bakalım, değerlendirelim' dediğini söyledi. Kendisinin bu akıllı ilaçları ne zaman kullanacağını A.Ü.'ye sorduğunda ise 'ısrar ediyorsunuz, yan etkileri çıkıyor, sonra bizi suçluyorsunuz' dediğini söyledi. Sonrasında kendisine başka bir tedavi uygulandığını, iyileşerek ayağa kalktığını belirten C.B., A.Ü.'nün kendisini yeniden hastaneye yatırmak istediğini, kendisinin ise iyi olduğunu söylediğini belirtti. Kemoterapi almamak için ısrar etmesine rağmen A.Ü.'nün kendisini hastaneye yatırdığını, sonrasında kangren olduğunu ve komaya girdiğini ifade eden C.B., yarı ölü halde ailesinin kendisini genel cerrahiye götürdüğünde söyledi. İyileştikten sonra eczaneden ilaç almaya gittiğinde eczacının uyarısı ile A.Ü.'nün kendisine yazmadığı ilaçların farklı eczanelerden kendisi adına alındığını tespit ettiğini belirten C.B., "Benim için hayati önem taşıyan ilacı bana vermiyorlar ama benim adıma ilaç yazıp, eczaneden almışlar. Bunun üzerine SGK'ya şikayet ettim" dedi.

SGK'ya şikayetinden sonuç almadığını ve oyalandığını düşündüğü için CİMER'e de şikayetçi olduğunu belirten C.B., konunun haber yapılmasının ardından operasyon yapıldığını belirtti. C.B., "Rabbim bana bu yanlış insanları çıkarmak için fırsat verdi. Ben çok acılar çektim ama kendime üzülmüyorum. Birçok insanın öldüğünü gördüm" dedi.

Kendisine ilaç raporunda ilaç kullanmasına izin vermeyen A.Ü.'nün yanı sıra 3 doktorun daha imzasının olduğunu belirten C.B., sorulan bir soru üzerine konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Hakim eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı