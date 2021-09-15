İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor

2 milyonu aşkın bitkinin toprakla buluşturulduğu Sakarya Botanik Vadisi'nde yetiştirilen, ilaç sanayi başta olmak üzere kozmetik sanayinde de kullanılması hedeflenen tıbbi ve aromatik bitkilerin yurt dışı ihracatı ile birlikte ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

2 milyonu aşkın bitkinin toprakla buluşturulduğu Sakarya Botanik Vadisi'nde yetiştirilen, ilaç sanayi başta olmak üzere kozmetik sanayinde de kullanılması hedeflenen tıbbi ve aromatik bitkilerin yurt dışı ihracatı ile birlikte ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Sakarya'nın; Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçeleri sınırlarından geçen ve Melen İsale Hattı üzerinde 3 bin hektarlık alanda oluşturulan Sakarya Botanik Vadisi'nde 2 milyonu aşkın bitki toprakla buluştu. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline gelen vadide, toprakla buluşturulan bitkilerin bir kısmının hasadına başlanıldı. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayi başta olmak üzere kozmetik sanayinde kullanılacağını ve yurtdışı ihracatı ile ülke ekonomisine katkılar sağlayacağını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, adaçayı ve lavanta hasadının ardından biberiye hasadının da başladığını duyurdu. Gerçekleştirilen hasatta, yaklaşık 150 dekar alandan, 1 tonun üzerinde biberiye elde edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Botanik Vadisi'nde biberiye hasadına katıldı. Şehrin kuzey ilçeleri Kocaali, Kaynarca ve Karasu sınırlarından geçen Melen İsale Hattı üzerinde oluşturulan cennet vadisinin tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Yüce, dikimi yapılan 2 milyonu aşkın bitkinin şehir ekonomisine ve tarımsal iddiasına büyük güç kattığını söyledi. Adaçayı, kuşburnu, melisa, kekik, ıhlamur, akasya, böğürtlen, defne gibi aromatik bitkilerin yeşerdiği vadide bugün biberiye hasadı gerçekleştirdiklerini belirten Yüce, Sakarya'da tarımsal verimliliği zirveye çıkarmak için büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

BİBERİYE HASADI

Melen isale hattı üzerinde bulunan yaklaşık 70 kilometre uzunluğa sahip atıl alanın 'cennet vadisine' dönüştüğünü vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'mızın tarımsal geleceğini garanti altına almak, tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve mümbit topraklarımızdan maksimum verim sağlamak adına çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Melen hattı üzerindeki 3 bin hektar alanda 2 milyonu aşkın bitkiyi toprakla buluşturmuş, vakti geldikçe hasatlarını gerçekleştirmiştik. Adaçayı ve lavanta hasadını bitirdik. Bugün de biberiye hasadı için Sakarya Botanik Vadisi'ndeydik. Yaklaşık 150 dekar biberiye hasadını da tamamladık. Şuan için yaklaşık 1 tonun üzerinde de elenmiş biberiye elde ettik. Bereketli olmasını diliyorum" dedi.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ YENİ PAZARLAR AÇACAK

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayi başta olmak üzere kozmetik sanayinde kullanılacağını ve yurtdışı ihracatı ile ülke ekonomisine katkılar sunulacağının altını çizen Başkan Ekrem Yüce, belediye marifetiyle yapılan tarımsal hamlelerin şehrin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı. Yüce, "İnşallah tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasıyla yeni pazarların açılmasını sağlayacak, üreticilerimizi destekleyecek ve Sakarya'yı tarımda marka şehir haline taşıyacağız" diye konuştu.

(Mustafa Özdemir-İHA)

İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor

İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor

İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor

İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor

İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor

İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor

İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor koronaya yenildi

Koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor koronaya yenildi

 BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (2)
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Yeşim Salkım Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Ersin Tatar Güzel Sözler Şans Oyunları Uğur İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:34:30. #1.12#