İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılması hedeflenen bitkiler dünyaya açılıyor

2 milyonu aşkın bitkinin toprakla buluşturulduğu Sakarya Botanik Vadisi'nde yetiştirilen, ilaç sanayi başta olmak üzere kozmetik sanayinde de kullanılması hedeflenen tıbbi ve aromatik bitkilerin yurt dışı ihracatı ile birlikte ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Sakarya'nın; Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçeleri sınırlarından geçen ve Melen İsale Hattı üzerinde 3 bin hektarlık alanda oluşturulan Sakarya Botanik Vadisi'nde 2 milyonu aşkın bitki toprakla buluştu. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline gelen vadide, toprakla buluşturulan bitkilerin bir kısmının hasadına başlanıldı. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayi başta olmak üzere kozmetik sanayinde kullanılacağını ve yurtdışı ihracatı ile ülke ekonomisine katkılar sağlayacağını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, adaçayı ve lavanta hasadının ardından biberiye hasadının da başladığını duyurdu. Gerçekleştirilen hasatta, yaklaşık 150 dekar alandan, 1 tonun üzerinde biberiye elde edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Botanik Vadisi'nde biberiye hasadına katıldı. Şehrin kuzey ilçeleri Kocaali, Kaynarca ve Karasu sınırlarından geçen Melen İsale Hattı üzerinde oluşturulan cennet vadisinin tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Yüce, dikimi yapılan 2 milyonu aşkın bitkinin şehir ekonomisine ve tarımsal iddiasına büyük güç kattığını söyledi. Adaçayı, kuşburnu, melisa, kekik, ıhlamur, akasya, böğürtlen, defne gibi aromatik bitkilerin yeşerdiği vadide bugün biberiye hasadı gerçekleştirdiklerini belirten Yüce, Sakarya'da tarımsal verimliliği zirveye çıkarmak için büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

BİBERİYE HASADI

Melen isale hattı üzerinde bulunan yaklaşık 70 kilometre uzunluğa sahip atıl alanın 'cennet vadisine' dönüştüğünü vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'mızın tarımsal geleceğini garanti altına almak, tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve mümbit topraklarımızdan maksimum verim sağlamak adına çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Melen hattı üzerindeki 3 bin hektar alanda 2 milyonu aşkın bitkiyi toprakla buluşturmuş, vakti geldikçe hasatlarını gerçekleştirmiştik. Adaçayı ve lavanta hasadını bitirdik. Bugün de biberiye hasadı için Sakarya Botanik Vadisi'ndeydik. Yaklaşık 150 dekar biberiye hasadını da tamamladık. Şuan için yaklaşık 1 tonun üzerinde de elenmiş biberiye elde ettik. Bereketli olmasını diliyorum" dedi.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ YENİ PAZARLAR AÇACAK

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayi başta olmak üzere kozmetik sanayinde kullanılacağını ve yurtdışı ihracatı ile ülke ekonomisine katkılar sunulacağının altını çizen Başkan Ekrem Yüce, belediye marifetiyle yapılan tarımsal hamlelerin şehrin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı. Yüce, "İnşallah tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasıyla yeni pazarların açılmasını sağlayacak, üreticilerimizi destekleyecek ve Sakarya'yı tarımda marka şehir haline taşıyacağız" diye konuştu.

(Mustafa Özdemir-İHA)