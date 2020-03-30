"İlaç ve gıda takviyesi tedarikinde sıkıntı yok"
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Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Sağlık

"İlaç ve gıda takviyesi tedarikinde sıkıntı yok"

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını vakaları Türkiye'de de görülürken İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Neutec İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç, Türkiye genelinde sayıları 25 bini bulan eczanelerin aracılığı ile bağışık sistemini...

30.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:44

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını vakaları Türkiye'de de görülürken İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Neutec İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç, Türkiye genelinde sayıları 25 bini bulan eczanelerin aracılığı ile bağışık sistemini güçlendirecek ilaçlar ve gıda takviyelerinin halkın hizmetine sunulduğunu söyledi. Bilgiç, "Bu ilaçların tedarikinde herhangi bir yokluk ve tedarik sıkıntısı şu ana kadar görülmedi" dedi.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Neutec İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç, koronavirüsle mücadele süreci kapsamında alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

"SOSYAL MEDYA DA BİLGİ KİRLİLİĞİ YAŞANIYOR."

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden, panik oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşılan haberlere halkın inanmaması gerektiğini dile getiren Bilgiç "Covit-19 salgını hakkında sosyal medyada hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler hızlı bir şekilde yayılıyor. Halkımızı korkutarak panik oluşturmak hedefiyle yapılan bu paylaşımları insanlarımız ciddiye almamalıdır. Burada halkımız, sosyal medya üzerlerinden yapılan haberleri değil, değerli bilim adamlarımızın içinde olduğu ve Bakanlığa bağlı çalışan Bilim Kurulunun açıklamalarını dikkate almalıdır" dedi.

"İLK ÖLÜM VAKASINDAN İKİ AY ÖNCE TEDBİRLER ALINMAYA BAŞLANDI"

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk ölüm vakası görülmeden iki ay önce salgına karşı tedbir almasının, virüsle mücadele konusunda Türkiye'nin etkin önlemler aldığının göstergesi olduğunu kaydeden Mahmut Bilgiç, "Virüsün çok özel, spesifik saldırgan yayılma tarzından dolayı, vatandaşımızın duyarlılığının çok daha büyük önem arz ettiği anlaşılmıştır" diye konuştu.

"İLAÇ VE GIDA TAKVİYESİ TEDARİKİNDE SIKINTI YOK"

Türkiye genelinde sayıları 25 bini bulan eczanelerin aracılığı ile bağışık sistemini güçlendirecek ilaçlar ve gıda takviyelerinin halkın hizmetine sunulduğunu belirten Mahmut Bilgiç şunları söyledi: "Bu ilaçların tedarikinde herhangi bir yokluk ve tedarik sıkıntısı şu ana kadar görülmedi. Halk sağlığını tehlikeye atacak internet üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerin kullanımı ve satışı ise yine bu süreçte engellendi. Bilim kurulu ve doktorlar tarafından önerilen ilaçlar dışında, internet üzerinden hastalığın tedavisi gibi duyurusu yapılan ürünlere ise halkın itibar etmemesi gereklidir." 

"VİRÜSE KARŞI TÜRKİYE'DE TEST AŞAMASINDA ÜRÜNLER VAR"

Koronavirüs salgınına karşı dünyada uygulanan en son tedavi şekli ve ilaçların Türkiye'de de uygulandığına işaret eden Mahmut Bilgiç, virüse karşı geliştirilen ve test aşamasında bulunan ürünlerin olduğunu ancak bunun ne zaman sonuç vereceği konusunda tarih vermenin ise şu an için mümkün olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'DE BÜTÇE SINIRI KALDIRILDI"

Salgınla mücadele konusunda ilaç ve aşı geliştirmek üzere olağanüstü bir çabanın söz konusu olduğunu vurgulayan Mahmut Bilgiç, TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın bütün bürokratik işlemleri bypass ederek çok kısa süre içerisinde 26 Mart'ta tüm üniversite ve araştırma kuruluşlarına, ilaç ve aşı geliştirme için bütçe sınırını kaldırma kararı alarak dünyanın önüne geçtiğini de belirtti.


Kaynak: DHA

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