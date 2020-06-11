İlaç üretimi için tıbbi ve aromatik bitkiler araştırılacak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü (TABİK) arasında tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü (TABİK) arasında tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nda ilaç ve tıbbi cihaz-malzeme sektörünün öncelikli sektörlerden biri olarak seçildiği belirtildi.

Seçilen bu sektörlerde küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve değer zincirinde ülkeyi daha üst konuma taşımaya katkı sağlamanın amaçlandığı vurgulanarak, buna yönelik gerek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, gerekse bu alanda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılmasının da hedeflendiği aktarıldı.

Tarafların, üç yıl geçerli olacak protokol kapsamında ortak Ar-Ge projeleri yapabilecekleri, yine Ar-Ge projelerine destek ve danışmanlık verebileceklerine işaret edilen açıklamada, sektörün nitelikli eleman ihtiyacına yönelik çalıştay, seminer ve sertifika gibi eğitimler de düzenleneceği ifade edildi.

Mevcut altyapı laboratuvar imkanlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabileceğinin altı çizilen açıklamada, oluşturacak her faaliyete, projeye özgü taraflar arasında sözleşmeler yapılabileceği de belirtildi.

İki merkezin de ilgili alanda çalışan, çalışmayı düşünen araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için akademik mikro çevrenin tesis edilmesi yükümlülüğü bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ar-Ge altyapıları bireysel veya ortak projelerde tarafların kendi usul ve esasları dahilinde karşılıklı kullandırılacak. İlgili alanda çalışma yürüten araştırmacıların bilgi, beceri ve Ar-Ge tecrübelerinin paylaşımı için karşılıklı olarak kurum ziyaretleri yapılacak. KTÜ İLAFAR tarafından, tıbbi ve aromatik bitkiler ve diğer tüm doğal kaynaklardan ilaç etkin madde veya özgün yardımcı madde potansiyeli olabilecek bileşiklerin farmakolojik aktivite araştırmaları, farmasötik formülasyon haline getirilmesi ve toksisite araştırmaları yapılabilecek. AÇÜ TABİK tarafından, tıbbi ve aromatik açıdan potansiyel taşıyan bitkilerin belirlenmesi, bölge bazında envanterlerinin çıkarılması, biyolojik yönden aktif maddelerinin eldesi, izolasyonu, tanımlanması, standardizasyonu ve biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesi gibi araştırmaları gerçekleştirilecek."

Protokolün, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ve AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki arasında imzalanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Kaynak: AA