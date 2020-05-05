İlaç sektöründe benzeri görülmemiş işbirliği
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:49
İlaç sektörü COVID-19 hastalarına yönelik etkili bir tedaviyi hızlı bir şekilde bulmak için rekabeti bir kenara bıraktı.
İlaç sektörü COVID-19 hastalarına yönelik etkili bir tedaviyi hızlı bir şekilde bulmak için rekabeti bir kenara bıraktı. Klinik çalışmaların sonuçlarını gerçek zamanlı olarak paylaşan ilaç şirketleri tedaviyi herkese ulaştırmak için hükümetlerle de işbirliği taahhüdü veriyor.
Kaynak: Dunya.com