İlaç sektörü İKMİB'in çalıştayında buluştu

05.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:56

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen "İlaç Sektörü Çalıştayı" Antalya'da gerçekleştirildi.

İKMİB açıklamasına göre, ilgili bakanlıklar, STK'lar ve Türk ilaç sektörünün önde gelen firmalarının temsilcilerini bir araya getiren çalıştayda sektörün sorun ve çözüm önerileri değerlendirilerek, yol haritası konuşuldu.

İKMİB tarafından düzenlenen sektör çalıştaylarının beşincisi, 29 Kasım-1 Aralık'ta ilaç sektörüne yönelik gerçekleştirildi.

Antalya'da düzenlenen "İlaç Sektörü Çalıştayı"nda, Ar-Ge, Ur-Ge, teşvikler, devlet destekleri, ham madde, finansman, yerli üretim, ihracatta yeni pazarlar, PIC/S üyeliğinin daha etkin kullanılması, regüle pazarlarda akreditasyon sorunu, ilaç sektörünün yurt içi ile yurt dışı pazarda lobisinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Çalıştaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ümmü Gülşen Öztürk, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ecz. Harun Kızılay, İKMİB TİM Delegesi ve İKMİB İlaç Komitesi Başkanı Orhan Mutlu Topal katıldı. Çalıştaya, İKMİB temsilcilerinin yanı sıra, Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri, ilgili bakanlık yetkilileri ve temsilcileri ile akademisyenler de katılım sağladı.

"Devlet katkıları ilaç sektörünün faaliyetlerini artırılmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bu yıl eylül ayından beri kozmetik, plastik, kauçuk ve boya sektörü çalıştayını gerçekleştirdiklerini ve 5'incisini ilaç sektörü çalıştayı olarak düzenlediklerini ifade etti.

Gelecek sene medikal sektörü çalıştayını ve madeni yağlar sektörü çalıştayını gerçekleştireceklerini aktaran Pelister, "6 Aralık'ta Ticaret Bakanımızın da katılacağı bir kimya sektörü çalıştayı yapacağız. Bu bizim stratejik olarak ana yol haritamızı belirleyecek ve kimya sektörünü daha ileriye taşımak için neler yapacağımızı bakanlık aracılığıyla açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Pelister, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile KOSGEB arasında yakın zamanda bir protokol imzalandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dijitalleştirme, yerlileşme, çevre dostu üretim ve katma değerli üretimlerle beraber özelikle beşeri sermayemizi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ortalama kilogram birim fiyatımızı yükseltmek ise bizim yapacağımız işlerin başında geliyor. Tasarım, inovasyon, Ar-Ge odaklı çalışmalar ve Ur-Ge projelerine destek sağlama konularına önem veriyoruz. Özellikle finansmana kolay erişim anlamında Eximbank ile çalışmamız gerekiyor. Sermaye yapımızı kuvvetlendirmemiz önemli. Devlet katkılarından, özellikle ilaç sektörümüzün faaliyetlerini artıracak şekilde yararlanmamız gerekiyor.

Hedef ülkelerde vergi oranları ve uygulanan tarife dışı engelleri nasıl aşacağımız konusunda ticaret ataşeliklerimizle, Bakanlıklarımızla ve sektörümüzde kendi aramızdaki yapacağımız çalıştaylarda bunları konuşup bir çözüm bulmamız gerekiyor. Dünya konvansiyonel ilaçlardan biyoteknolojik üretilen ilaçlara geçerken bizim de bu değişimi yakından takip ederek süreçlerimizi buna uygun hale getirmemiz gerekiyor."

"İlaç kilogram birim değerini 30 doların üzerine çıkarmamız gerekiyor"

İlaç sektörüyle ilgili birinci Ur-Ge çalışmalarını yaptıklarını ve ikincisini de yapacaklarını ifade eden Pelister, "26 firmamızla beraber çalışarak ihtiyaç analizini yaptık. Katkı sağlamak adına hepinizi bütün firmalarımızı Ur-Ge çalışmalarına ve ilaç sektörü komite çalışmalarına bekliyoruz. 2013 yılından beri 3 ilaç sektörü çalıştayı gerçekleştirdik bu yıl sizlerle 4'üncüsünü yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pelister, ilaç sektöründe ihracatın yaklaşık 4,5 katı kadar ithalat yapıldığını aktararak, "Bunu en azından ilk adımda eşitleyecek çalışmalarda bulunmamız gerekiyor. 2018 senesinde ilaç kilogram değeri 17,5 dolar oldu. Son iki-üç sene önceye kadar 25 dolar civarındaydı, önce 22 dolara düştü şimdi 17,5 dolara düştü. Yapacağımız katma değerli ilaç üretimiyle ve ihracatıyla kilogram birim değerini 30 doların üzerine çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA