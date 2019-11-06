06.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:03

İlaç sanayi için hazırlanan "moringa" bitkisinin hasadına başlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yetiştirilmeye başlanan ve her derde deva "moringa" bitkisinin hasadına başlandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık 50 dekarlık alanda yetiştirilen moringa bitkisinin yaprakları değerlendiriliyor. Hasadına başlanan bitkiden yaklaşık 60 ton rekolte bekleniyor. Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sevgi Kütüz, "Moringa bitkisini satarak, çocuklarının ihtiyaçlarını sağlamaktayız. Hasattan bu yıl daha fazla verim bekliyoruz. Bu yıl üretim alanı ve dikilen fidan sayısı da geçtiğimiz yıla oranla daha fazla. 50 dönüm arazimizde 50-60 ton arası yaş rekolte bekliyoruz" dedi. Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kenan Ercan ise "Bu zamana kadar 'moringa'yı farklı açılardan işliyorduk ama bu sene özellikle "yerlileşme ve millileşme" adına moringayı ilaç sanayine kazandırmak için bir girişimde bulunduk. Bunda da ön aşamaları geçtik. Nihai aşamadayız. Artık moringa ilaç sanayinin vazgeçilmez bir ürünü olacak. Daha önce şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerimiz vardı. Ama artık özellikle Cumhurbaşkanımızın da "yerli ve milli duruş sergilemesi ve insanlarımızı da bu yönde teşvik etmesi bizde de ilham kaynağı oldu. Biz de bu açıdan katma değeri yüksek ilaç etken maddesi olarak moringayı değerlendiriyoruz, Gaziantep Üniversitesi olarak Moringantep Girişimci Kadın Kooperatifiyle beraber tescil başvurularına başladık, ve tohum tescilini ilk olarak Gaziantep Üniversitesi olarak aldık, ve bu alanda moringa'nın tohum tescilini de ülkemize mal etmiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA