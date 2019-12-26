İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı
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İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

Kırşehir'de polis ekipleri ilaç kutusunda uyuşturucu hap saklayan kişiyi gözaltına aldı.

26.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:01
İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

'de polis ekipleri ilaç kutusunda uyuşturucu hap saklayan kişiyi gözaltına aldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şehir merkezinde operasyon düzenledi. Bir şüphelinin üstünde ilaç kutusunun içinde 21 uyuşturucu hap ele geçirildi. K.S., "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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