İlaç kutusuna uyuşturucu hap gizleyen şüpheli yakalandı

26.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:14

Kırşehir'de ilaç kutusunun içinde saklanmış 21 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kent merkezinde parkta uzun süre bekleyen bir kişinin üstünü aradı.

Şüphelinin montunun cebinde ilaç kutusunun içinde gizlenmiş 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Şüpheli K.S, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA