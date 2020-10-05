İlaç kutularından tarihi sikkeler çıktı: 2 gözaltı
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İlaç kutularından tarihi sikkeler çıktı: 2 gözaltı

05.10.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:53
İlaç kutularından tarihi sikkeler çıktı: 2 gözaltı

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde bir otomobilde yapılan aramada ilaç kutularında saklanan 1376 tarihi sikke ele geçirdi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde bir otomobilde yapılan aramada ilaç kutularında saklanan 1376 tarihi sikke ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

Göle ilçesine tarihi sikke götürüldüğü yönündeki istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede yol kontrolü yaptı. Adana'dan geldiği belirlenen 01 RU 474 plakalı otomobilde özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, aracın koltuklarına saklı vaziyette ilaç kutularına doldurulmuş Bizans ve Osmanlı dönemine ait 1376 adet tarihi sikkeyi ele geçirdi. Jandarma, sikkelere el koyarken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

 


İlaç kutularından tarihi sikkeler çıktı: 2 gözaltı
İlaç kutularından tarihi sikkeler çıktı: 2 gözaltı
İlaç kutularından tarihi sikkeler çıktı: 2 gözaltı
İlaç kutularından tarihi sikkeler çıktı: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKTEMUR

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