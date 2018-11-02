İlaç Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 526 bin 115 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyol Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 5 bin 510 Türk menşeli, 520 bin 605 yabancı menşeli olmak üzere, 526 bin 115 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.