İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı
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İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı

İlaç fiyatlandırmasında bu yıl için geçerli olacak sabit avro kuru 3,81 lira oldu.

19.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:14
İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı

İlaç fiyatlandırmasında bu yıl için geçerli olacak sabit avro kuru 3,81 lira oldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, 2020 tarihli fiyat değerlendirme komisyonunda, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın ikinci maddesinin ikinci fıkrası gereği, bu yıl için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) avro değeri 3,4037 liradan 3,8155 liraya çıkarıldı.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski avro değerine bölündükten sonra yeni avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alındığı belirtildi.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA
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