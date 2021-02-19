İlaç fiyatlandırmasında bu yılki sabit avro kuru, geçen yılki kurun yüzde 20 fazlasını geçemeyecek

İlaç fiyatlandırmasında bu yıl geçerli olacak sabit avro kuru, geçen yılki kurun yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara geçici madde eklendi. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri, bu yıl için bir önceki dönemde uygulanan 1 avro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

Kararın yayımı tarihinde, Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanacak ve avro değerini ilan edecek. Duyurulan avro değeri, komisyon kararının ilanından sonraki ilk gün geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten