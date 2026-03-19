İlaç firmasının motosikleti doktorun aracına çarptı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ilaç firmasına ait motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Şanal (30) idaresindeki 55 ASG 380 plakalı ilaç firmasına ait motosikletli kurye, sokağa giriş yapmak isteyen çocuk doktoru Hilal Alagöz (45) yönetimindeki 60 KF 757 plakalı otomobilin sol ön farına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı kurye, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı