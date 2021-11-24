İl Yazı İşleri Müdürlüğü - İçişleri Uzman Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı

Bakanlığımız Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP1, KPSSP2, KPSSP4 VE KPSSP32" puan türünden 70 ve üzeri olanlar arasından Giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacağına ilişkin İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınan sınav ilanı aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur. İçişleri Uzman Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınav Duyurusu

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