İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2021/4 No'lu Genelge (Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması)
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İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2021/4 No'lu Genelge (Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması)

İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2021/4 No'lu Genelge (Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması)
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İlimizde orman yangınları değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla düzenlenen ve 30. 07. 2021 tarihinde yürürlüğe giren, 2021/4 Sayılı Genelge aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

İlimizde orman yangınları değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla düzenlenen ve 30. 07. 2021 tarihinde yürürlüğe giren, 2021/4 Sayılı Genelge aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır. 2021/4 No lu Genelge

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Kaynak: Habermetre

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