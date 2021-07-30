İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2021/4 No'lu Genelge (Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması)
İlimizde orman yangınları değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla düzenlenen ve 30. 07. 2021 tarihinde yürürlüğe giren, 2021/4 Sayılı Genelge aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.
İlimizde orman yangınları değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla düzenlenen ve 30. 07. 2021 tarihinde yürürlüğe giren, 2021/4 Sayılı Genelge aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır. 2021/4 No lu Genelge
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Kaynak: Habermetre