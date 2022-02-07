İl ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı
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Buz tutan Eğirdir Gölü Elektriksiz yerlere jeneratör götürülmesi Yıkılmış direkler ve buz yükü oluşan iletim hatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in vatandaşla bir araya gelmesi Elektrik direklerinde onarım yapan çalışanlar Mahallelere elektrik verilmesi ISPARTA - Enerji ve...
EĞİRDİR, ISPARTA (AA) - Buz tutan Eğirdir Gölü
Elektriksiz yerlere jeneratör götürülmesi
Yıkılmış direkler ve buz yükü oluşan iletim hatları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in vatandaşla bir araya gelmesi
Elektrik direklerinde onarım yapan çalışanlar
Mahallelere elektrik verilmesi ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta il ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebeke kalmadığını bildirdi.