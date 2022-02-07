İl ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı - Haberler
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İl ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı

AA - Güncel
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Buz tutan Eğirdir Gölü Elektriksiz yerlere jeneratör götürülmesi Yıkılmış direkler ve buz yükü oluşan iletim hatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in vatandaşla bir araya gelmesi Elektrik direklerinde onarım yapan çalışanlar Mahallelere elektrik verilmesi ISPARTA - Enerji ve...

EĞİRDİR, ISPARTA (AA) - Buz tutan Eğirdir Gölü

Elektriksiz yerlere jeneratör götürülmesi

Yıkılmış direkler ve buz yükü oluşan iletim hatları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in vatandaşla bir araya gelmesi

Elektrik direklerinde onarım yapan çalışanlar

Mahallelere elektrik verilmesi ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta il ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebeke kalmadığını bildirdi.

İl ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı

İl ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı

İl ve ilçe merkezlerinde elektriksiz şebeke kalmadı

AA - Güncel

Jeneratör, Eğirdir, Isparta, Enerji, Güncel, Haber

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