İl Umumi Hıfzıssıhha meclisi yeni kararları açıkladı

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 31 Aralık tarihi Yeni yılda yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Başkanlığı'nda toplanarak yeni kararları açıkladı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 31 Aralık 2021'de sokağa çıkma yasağı süresince konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde eğlence/balo ve yılbaşı programı düzenlenmesine müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararlar şöyle; "İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 22.12.2020 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığının 21.12.2020 tarih ve 21153 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır. İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16.12.2020 tarih ve 94 nolu Ara Kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmıştı. Bu kısıtlama süresince otel/konaklama tesislerinin uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmayacaktır. Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecektir. Saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecektir. Yine bu süre/günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecektir.

4.Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, İçişleri Bakanlığının "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

5.Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesi sağlanacak, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecektir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince 392,00TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/ işletmelere/ kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi gereğince 3.180,00TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi uyarınca 900,00TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı