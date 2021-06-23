İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 28

T. C.BARTIN VALİLİĞİİL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİİLAN TUTANAĞIİl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 23. 06. 2021 Çarşamba günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak;

T. C.

BARTIN VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

İLAN TUTANAĞI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 23. 06. 2021 Çarşamba günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle aşağıdaki kararları almıştır.

ÖSYM Başkanlığının 11. 06. 2021 tarih ve 39302 sayılı yazısı ile 26­27 Haziran 2021 tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın? Cumartesi sabah (10. 15­12. 30), Pazar sabah (10. 15­13. 15) ve Pazar öğleden sonra (15. 45­17. 45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağı bildirilmektedir. Bu çerçevede? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına,

Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07. 00­17. 00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00­15. 30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır, Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05. 00­19. 00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07. 00­18. 00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacaklardır. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacaktır. Valilik ve Kaymakamlıklarca? sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınacaktır. Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecektir.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 27. 07. 2020 tarihli ve 54 nolu kararının 6. maddesi ile "İlimizde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenlerin Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirler ile Bakanlıklarca yayınlanan/yayınlanacak diğer hususlara uyulmak şartı ile açık alanlarda yapılmasına" karar verilmişti. Bu kararın iptal edilerek İlimizde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenlerin Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirler ile Bakanlıklarca yayınlanan/yayınlanacak diğer hususlara uyulması aynı zamanda kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması şartı ile yapılmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01. 07. 2020 tarihli ve 48 nolu kararının 3. maddesi ile "İlimiz genelinde 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde konut, işyeri veya arazilerin dolaşarak ayni ve nakdi yardım toplama faaliyetlerinin zorunlu olmayan sosyal hareketliliği azaltması, sosyal izolasyona ve mesafe kurallarına aykırılık oluşturması ve Covid-19 salgınının bulaşıcılığının kontrol altında tutulması amacıyla yasaklanmasına, geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin ise ikinci bir karara kadar durdurulmasına, " karar verilmişti. Bu maddenin iptal edilerek İlimiz genelinde 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde yapılacak her türlü yardım toplama faaliyetinin kendi mevzuatında belirlenen hükümler saklı kalmak kaydıyla başta sosyal mesafe olmak üzere maske ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılabilmesine, yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin ise sadece açık alanlarda başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen ilave önlem ve kurallara uyulması şartı ile yapılmasına,

Alınan bu kararların sorumlu Vali Yardımcısı'nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23. 06. 2021

Kaynak: Habermetre