İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 27
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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 27

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 27
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.BARTIN VALİLİĞİİL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİİLAN TUTANAĞIİl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 14. 06. 2021 Pazartesi günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak;

T. C.

BARTIN VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

İLAN TUTANAĞI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 14. 06. 2021 Pazartesi günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle aşağıdaki kararları almıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01. 06. 2021 tarih ve 24 nolu kararının 2. 29. maddesi ile "Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmışlardı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 07. 06. 2021 tarih ve 543311 sayılı yazısında; Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin Türkiye Futbol Federasyonunun 07. 06. 2021 tarih ve 1046 sayılı yazısı ile belirlendiği ifade edilerek program gereğince haziran ayı boyunca çarşamba ve pazar günlerinde düzenlenecek müsabakaların sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen süreleri için müsabakaya katılacak takımlar açısından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edilmektedir. Bu çerçevede; haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grup müsabakalarına katılacak takımlarının yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla;

Müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından,

Müsabaka programının şehirler arası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirler arası seyahat kısıtlamasından, muaf tutulmalarına,

Alınan bu kararların sorumlu Vali Yardımcısı'nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14/6/2021

Kaynak: Habermetre

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