İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 25
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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 25

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 25
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.BARTIN VALİLİĞİİL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİİLAN TUTANAĞIİl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 02. 06. 2021 Çarşamba günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak;

T. C.

BARTIN VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

İLAN TUTANAĞI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 02. 06. 2021 Çarşamba günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle aşağıdaki kararları almıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01. 06. 2021 tarih ve 24 nolu Kararının 15. Maddesi ile "…sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07. 00-21. 00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine" karar verilmişti. Salgınla mücadele tedbirlerinin devamlılığın sağlanması göz önünde bulundurularak, sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

Alınan bu kararların sorumlu Vali Yardımcısı'nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 02. 06. 2021

Kaynak: Habermetre

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